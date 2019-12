La version 2019-12 de l'environnement de développement intégré Eclipse est disponible Avec son lot de nouveautés et d'améliorations 0PARTAGES 4 0 Eclipse est un IDE (un environnement de développement intégré) écrit en Java et conçu avec des fonctionnalités permettant de simplifier le développement d’applications Java. Cet IDE est réputé multilangage, multiplateforme et extensible par des greffons ou plug-ins. Il est avant tout conçu pour le langage Java, mais ses nombreux greffons en font un environnement de développement de choix pour de nombreux autres langages de programmation (C/C++, Python, PHP, Ruby…).



Toutes les fonctionnalités qu’on peut attendre de ce genre de logiciel sont présentes ou existent sous forme de greffons (coloration syntaxique, complétion, débugger, gestion de projets, intégration aux gestionnaires de versions…). Les versions 4.3 (Kepler) et supérieures autorisent soit l’utilisation de la bibliothèque Gnome GTK 2 soit celle de la bibliothèque GTK 3. À partir de la version 4.5 (Mars) GTK 3 est la bibliothèque par défaut.





L’équipe en charge du développement de l’IDE Eclipse a récemment informé la communauté qu’une nouvelle version de ce logiciel est désormais disponible et téléchargeable. Cette nouvelle version de l’IDE, baptisée Eclipse 2019-12, s’appuie sur les versions de maintenance des composantes suivantes :



Eclipse MDT UML2 5.5.0 M3, Eclipse Scout 9.0.0.018_Simrel_2019_06, Eclipse JWT, Eclipse Graphiti, Xtext 2.20.0, Eclipse Xpand 2.2, Eclipse Passage 0.7.0, Eclipse SDK Project 4.14, Eclipse Parallel Tools Platform (PTP) 9.3.1, Eclipse Papyrus 4.6, Eclipse Packaging Project 4.12.0, Eclipse OCL, Eclipse Web Tools Platform 3.16, Eclipse Wild Web Developer 0.8.0, Eclipse Remote Application Platform, Eclipse EclEmma 3.1.2 et Eclipse QVTd 3.10.1.



Eclipse 2019-12 apporte également son lot d’améliorations et de nouveautés. Ces dernières concernent principalement les éléments suivants :



Eclipse C/C++ Development Tooling (CDT) 9.10 qui est livré avec un nouveau fournisseur de paramètres linguistiques qui facilite l’indexation et grâce auquel il est désormais possible de spécifier le chemin vers un fichier compile_commands.json et de réutiliser les analyseurs de sortie de compilation existants (GCC, MSVC) pour détecter toutes les entrées de langue pour chaque fichier (macros, includes, etc.).





Une nouvelle option d’affichage a aussi été apportée à CDT Debug. La vue affiche graphiquement les informations équivalentes à celles que les sources d’informations des commandes GDB affichent. Elle est activable via le chemin Window -> Show View -> Debug Sources.





Eclipse EGit 5.6 qui utilise par défaut la bibliothèque HTTP d’Apache pour les opérations de git sur HTTP(S). L’utilisateur peut choisir dans les préférences globales d’EGit d’utiliser le client HTTP standard intégré de Java ou la bibliothèque HTTP d’Apache.



EGit 5.6 a bénéficié d’améliorations significatives sous le capot qui impactent sur les performances générales. Désormais, il accède aux fichiers de configuration de git beaucoup moins fréquemment qu’auparavant et la façon dont l’espace de travail Eclipse est rafraîchi après l’extraction de fichiers, par exemple après un changement de branche, a été réglée de telle sorte qu’il ne rafraîchit que les fichiers réellement modifiés. Ces changements sont invisibles au niveau de l’UI, mais l’utilisateur pourra noter que les menus contextuels s’ouvrent plus rapidement, les rafraîchissements prennent beaucoup moins de temps et les décorations apparaissent plus rapidement.



Il y a une nouvelle option et un changement affectant la valeur par défaut d’une option existante dans les paramètres de préférences d’EGit. la valeur par défaut du nombre maximum de tirages pouvant s’effectuer en parallèle est passée de 1 à 2 et lorsque vous tirez plusieurs dépôts à la fois, EGit utilisera par défaut jusqu’à trois threads pour exécuter les commandes de tirage.





Il est en outre possible d’organiser les dépôts affichés dans la vue des dépôts en groupes. Les groupes peuvent être créés via le menu contextuel, le sous-menu « Repository Groups » ou via le menu d’affichage.





L’option d’affichage « historique » de Git permet désormais à l’utilisateur de définir pour chaque référentiel exactement quelles branches afficher. Avant EGit 5.6, on pouvait montrer soit l’historique complet de toutes les branches et balises, soit l’historique à partir de HEAD, c’est-à-dire le commit ou la branche actuellement en cours de vérification. Il est désormais possible de définir exactement quelles branches (ou plus précisément suivant les termes de git : quel refs) prendre en compte pour l’historique affiché.



Eclipse Linux Tools 7.5.0, dans cette version qui accompagne l’IDE Eclipse 2019-12, l’éditeur Docker Tooling Dockerfile a été remplacé par un nouvel éditeur Language Server et la fonctionnalité OProfile a été supprimée.



Eclipse MoDisco, cette version semi-majeure tient compte de l’achèvement du projet EMF Facet et de l’évolution du support de MoDisco.



Eclipse Mylyn 3.24 qui exige Java 1.8 ou versions ultérieures et supporte Eclipse 4.7 et 4.8. Comparée à ses prédécesseurs, la version 3.24 de Mylyn est capable de charger de très grandes listes de tâches en une fraction du temps par rapport aux versions précédentes.



Eclipse PHP Development Tools 7.0 - cette version qui accompagne l’IDE Eclipse 2019-12 est basée sur PHP 7.4. Elle offre en sus un support amélioré pour PHPUnit 8.4, l’éditeur et le compositeur ainsi que des améliorations générales des performances durant l’exécution. Signalons au passage que les API TypeInference et CodeAssist ont été marquées comme interne. Les développeurs ont également indiqué avoir « corrigé / fermé les bogues COUNT dans cette version ».



Eclipse QVT opérationnal - la version 0.21.0 qui accompagne l’IDE Eclipse 2019-12 a bénéficié de nombreuses améliorations et réécritures, en particulier en ce qui concerne l’ordonnancement précis des hiérarchies des clauses when/where .



Eclipse VIATRA, dans la version 2.3 de VIATRA qui accompagne l’IDE Eclipse 2019-12 le runtime de requête et de transformation fonctionne sans dépendre de Guava, même si l’infrastructure utilisée pour analyser les fichiers VQL nécessite encore du Guava pour fonctionner. Dans cette version, il est aussi possible de désactiver la génération des groupes de requêtes (et les règles de validation qui s’y rapportent) en personnalisant le module de configuration de la langue.



Afin de mesurer les effets de VIATRA, la version 2.3 inclut un simple profileur pour l'index de base lui-même qui mesure le temps passé à l'intérieur des adaptateurs que VIATRA utilise pour initialiser les index et les maintenir à jour. Étant donné que l'utilisation du profileur entraîne une réduction des performances, il est désactivé par défaut, mais peut être activé avec l'option d'indice de base appropriée.



Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

// Initialized profiling during model load BaseIndexOptions options = new BaseIndexOptions() .withIndexProfilingEnabledMode(ProfilerMode.ENABLED); NavigationHelper baseIndex = ... ; val profiler = new BaseIndexProfiler(baseIndex) doTasks(baseIndex); long count = profiler.getNotificationCount(); long time = profiler.totalMeasuredTimeInMS);

Source :



Et vous ?



Quel est votre EDI préféré en ce moment ? Pourquoi ?

Que pensez-vous des améliorations introduites dans Eclipse 2019-12 ?



Voir aussi



Java : Oracle publie la première release candidate du JDK 12 avec toutes les fonctionnalités majeures annoncées sauf les littéraux de chaînes bruts

La version 4.10 d'Eclipse est disponible, l'IDE apporte une aide rapide pour ajouter le type « var » au paramètre lambda

Club des développeurs avec l'EDI et la plateforme Eclipse

