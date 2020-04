La Fondation Eclipse annonce la disponibilité de la v1.0 de sa plateforme de développement d'EDI Theia, qu'elle positionne en « vraie » alternative open source à Visual Studio Code De Microsoft 0PARTAGES 2 0 Le projet Theia lancé en 2016 vient d’atteindre une étape majeure de son développement. La Fondation Eclipse qui en est le pilote annonce la sortie de la version 1.0 qui marque son passage en production. La plateforme de développement est désormais prête à servir à des entreprises désireuses de mettre sur pied leurs propres environnements de développement intégré (EDI) pour le desktop ou le cloud.



« Eclipse Theia est une plateforme extensible dédiée au développement d'EDI multilingues (pour le desktop ou le cloud) à partir de technologies web de pointe qui permettent aux développeurs, aux organisations et aux fournisseurs de créer de nouvelles expériences extensibles pour les travailleurs de la filière de la programmation informatique », précise la Fondation Eclipse ; le public cible est donc identifié de façon claire. D’ailleurs, des entreprises comme ARM, Arduino, Google, IBM ou encore Red Hat font partie du lot des premières à adopter la plateforme et des contributeurs. L’IDE Arduino Pro et Arm Mbed Studio sont des exemples de produits obtenus à partir de développements menés sur Eclipse Theia.





Toutefois, avec la sortie de la version 1.0, la Fondation Eclipse n’a pas manqué de faire des précisions sur un autre de ses objectifs : corriger certaines tares que le concurrent Visual Studio Code exhibe. En effet, elle entend, au travers de Theia, fournir une « vraie » alternative open source à Visual Studio Code de Microsoft. C’est un positionnement que permet la structure du projet duquel est issu le célèbre éditeur de code de Microsoft. En effet, la firme de Redmond fait un distinguo entre le dépôt Code-OSS et Visual Studio Code. C’est Code-OSS qui fait l’objet de publication sous licence MIT, donc est open source. Visual Studio Code pour sa part est le binaire compilé à partir des sources ouvertes et d’éléments additionnels sous licence propriétaire. Conséquence : Visual Studio Code est distribué sous une licence propriétaire. C’est par ce biais que la firme de Redmond garde la main sur le registre d’extensions auquel elle appose sa marque. La réponse apportée via Theia : Open VSX – une implémentation open source du registre d’extensions Visual Studio Code qui ouvre (à des produits autres que ceux de la suite Visual Studio) un accès aux milliers d’extension sur la place de marché de Microsoft.



« Avec Open VSX, nous voulons créer un registre accessible à tous pour les extensions Visual Studio Code open source. Nous voulons également permettre aux organisations d'héberger leurs propres registres au sein de leurs réseaux privés - une fonctionnalité demandée depuis longtemps », précise la Fondation Eclipse. En d’autres termes, la Fondation Eclipse entend héberger sa propre place de marché. Pour cela, elle « encourage les développeurs d’extensions Visual Studio Code à procéder également à leur publication sur Open VSX. »





La sortie de la version 1.0 ne s’accompagne pas de binaire d’installation. En d’autres termes, il n’est pas possible de télécharger Theia et de l’installer. C’est un choix des têtes derrière la plateforme pour mettre en avant le côté cloud du projet. « Theia en tant que plateforme accessible en ligne est désormais suffisamment abouti pour rivaliser avec les meilleurs EDI pour le desktop. De plus les EDI accessibles en ligne vont devenir la norme dans un futur proche », précise l’équipe Theia.



« Avec Theia, nous avons enfin une expérience de développement sans compromis, basée sur un navigateur, sans les inconvénients typiques des IDE de première génération. Theia fonctionne sur tous les appareils modernes tels que les tablettes, les Chromebooks et, bien sûr, vos puissantes machines de développement. Nous publions la version 1.0 pour dire au monde entier que Theia est prêt pour passer en production », ajoute-t-elle. Gros bémol cependant avec Theia : elle est accessible via la plateforme gitpod dont l’utilisation devient payante au-delà de 50 heures d’utilisation par mois.



Sources : Notes de version, Gitpod



Et vous ?



Avez-vous déjà fait usage de la plateforme Theia ? Si oui, pour quel projet ?

Que pensez-vous des propositions de valeur de cette plateforme de développement d’environnements de développement intégré ?



