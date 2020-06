Eclipse 4.16 est disponible avec une nouvelle API dans Equinox Et prend désormais en charge les ligatures de polices sous Windows 6PARTAGES 4 0 Eclipse Foundation a publié mardi Eclipse 2020-06/4.16. Cette nouvelle version est baptisée « projet Eclipse SDK ». Eclipse SDK est livré avec de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs Java, une nouvelle API dans la plateforme et dans Equinox, de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs de plugins... Eclipse SDK et les ressources connexes peuvent être téléchargés sur la page de téléchargement du projet Eclipse. En outre, l'installateur Eclipse et d'autres paquets peuvent être téléchargés à partir de la page de l'installateur Eclipse.



Nouvelles fonctionnalités dans la plateforme et dans Equinox



Côté affichages, boîtes de dialogues et barre d’outils, vous pouvez désormais créer les dossiers manquants directement via l'assistant “Nouveau fichier”, sans créer explicitement de dossiers au préalable. Eclipse prend désormais en charge les ligatures de polices sous Windows. Il était déjà supporté sur Linux et macOS. Vous pouvez spécifier la police avec les ligatures à utiliser par les éditeurs de texte en utilisant la préférence : Généralités > Apparence > Couleurs et polices > De base > Police de caractères du texte.





Le thème Eclipse “dark” utilise désormais les barres de défilement dark natives et a retiré la solution logicielle pour la zone de l'éditeur. Le thème Eclipse “light” par défaut a été mis à jour pour mieux s'aligner sur le thème par défaut de Windows 10. En ce qui concerne les onglets carrés, ils sont maintenant utilisés par défaut pour les vues dans l'EDI. Ensuite, afin de revenir à l'utilisation d'onglets ronds, une préférence a été ajoutée et le style de la barre d'outils dans le thème dark est désormais cohérent.



Une nouvelle option (activée par défaut) est disponible dans la page des préférences d'installation/mise à jour. C’est : “Vérifier que l'opération d'approvisionnement est compatible avec le JRE en cours”. Cela permet une vérification supplémentaire lors de l'installation, de la mise à jour ou de la désinstallation du contenu à l'aide des boîtes de dialogue standard, de sorte que l'opération échoue avec un message utile si les unités que vous installez nécessitent un runtime Java plus récent ou incompatible que celui qui est actuellement utilisé pour faire fonctionner l'EDI.



Enfin, la préférence pour renommer la ressource en ligne ou en utilisant le dialogue a été ajoutée dans 4.15 comme bouton radio et a maintenant été changée en une case à cocher. Vous pouvez maintenant utiliser les boutons "Sélectionner tout" ou "Désélectionner tout" pour sélectionner ou désélectionner tous les marqueurs de points d'arrêt pendant l'importation des points d'arrêt.



Pour des raisons de présentations, de captures d'écran, mais aussi à des fins d'apprentissage, il est très utile de faire apparaître la clé de liaison correspondante lorsqu'une commande est invoquée. Ceci a été ajouté il y a quelques versions. Il est maintenant possible d'activer cette fonction séparément pour l'interaction au clavier et les clics de souris. Vous pouvez donc l'activer pour les clics de souris uniquement, pour l'interaction au clavier uniquement ou pour les deux. L'activation de cette fonction uniquement pour les clics de souris est très utile pour les utilisateurs qui veulent apprendre les raccourcis clavier existants.



Outils de développement Java



Java 14 est sorti et Eclipse JDT supporte Java 14 pour la version 4.16. La version inclut notamment les fonctionnalités suivantes de Java 14 : les dossiers, les blocs de texte, le changement d'expression et pour finir, la correspondance de modèles pour “Instanceof”.





L'option d'activation des fonctions d'aperçu doit être activée pour les fonctions de prévisualisation du langage. Pour régler la conformité du JDK sur 14 et activer les fonctions d'aperçu, il faut se rendre dans Préférences > Java > Compilateur. En outre, vous pouvez également modifier la gravité (avertissement) par défaut du problème de compilation des fonctions de prévisualisation dans la boîte de dialogue des propriétés du projet ouvert.



Nouvelle API dans la plateforme et Equinox



À partir de cette version, BrowserViewer utilise les extensions de org.eclipse.urischeme.uriSchemeHandlers. Lorsque l'on clique sur un lien hypertexte avec un schéma URI de navigateur Web non pris en charge par défaut, les extensions sont vérifiées et si l'on peut gérer le schéma URI, il sera déclenché. Un exemple est Marketplace Client qui prend en charge les URL eclipse+mpc://.... En utilisant BrowserViewer et en cliquer sur la cible eclipse+mpc://…, vous ouvrirez l'assistant Marketplace Client.



Par la suite, les API d'annotation d'injection de dépendances dans org.eclipse.e4.core.di.extensions telles que @EventTopic ont été rendues officielles. Ces API ont déjà été couramment utilisées par injection de dépendance dans les applications E4 RCP, mais n'ont été marquées que comme étant des API provisoires jusqu'à présent. Le drapeau provisoire a maintenant été retiré.



À partir d'Eclipse 4.16, SWT n'a plus besoin d'éliminer les couleurs, car aucune ressource OS ne leur est attribuée. De même, SWT/GTK ne prend plus en charge les versions de GTK antérieures à 3.20. Par ailleurs, diverses modifications ont été apportées pour améliorer l'expérience du thème noir sous Windows, où le thème noir pris en charge par le système d'exploitation n'est pas encore tout à fait au point. Enfin, il y a une mise en garde pour les développeurs Java sous Windows.





« Windows 10 Defender ralentit considérablement Eclipse, la raison étant que Windows 10 Defender analyse les fichiers JAR. Le problème a déjà été signalé à Microsoft. En attendant, une solution à ce problème est d'ajouter le répertoire racine d'Eclipse à la liste d'exclusion de Windows 10 Defender », a mentionné l’équipe d'Eclipse. Vous trouverez les étapes détaillées dans la note de version d’Eclipse 4.16.



Télécharger Eclipse 4.16



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous des nouveautés dans Eclipse 4.16 ?



Voir aussi



La version 4.10 d'Eclipse est disponible, l'IDE apporte une aide rapide pour ajouter le type « var » au paramètre lambda



La nouvelle version de l'EDI Eclipse est disponible, Photon supporte Java 10 et JUnit 5.1



Red Hat annonce la disponibilité de la version 7.2 de JBoss Enterprise Application Platform qui est certifiée Java EE 8



La version 2019-12 de l'environnement de développement intégré Eclipse est disponible avec son lot de nouveautés et d'améliorations Eclipse Foundation a publié mardi Eclipse 2020-06/4.16. Cette nouvelle version est baptisée « projet Eclipse SDK ». Eclipse SDK est livré avec de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs Java, une nouvelle API dans la plateforme et dans Equinox, de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs de plugins... Eclipse SDK et les ressources connexes peuvent être téléchargés sur la page de téléchargement du projet Eclipse. En outre, l'installateur Eclipse et d'autres paquets peuvent être téléchargés à partir de la page de l'installateur Eclipse.Côté affichages, boîtes de dialogues et barre d’outils, vous pouvez désormais créer les dossiers manquants directement via l'assistant “Nouveau fichier”, sans créer explicitement de dossiers au préalable. Eclipse prend désormais en charge les ligatures de polices sous Windows. Il était déjà supporté sur Linux et macOS. Vous pouvez spécifier la police avec les ligatures à utiliser par les éditeurs de texte en utilisant la préférence : Généralités > Apparence > Couleurs et polices > De base > Police de caractères du texte.Le thème Eclipse “dark” utilise désormais les barres de défilement dark natives et a retiré la solution logicielle pour la zone de l'éditeur. Le thème Eclipse “light” par défaut a été mis à jour pour mieux s'aligner sur le thème par défaut de Windows 10. En ce qui concerne les onglets carrés, ils sont maintenant utilisés par défaut pour les vues dans l'EDI. Ensuite, afin de revenir à l'utilisation d'onglets ronds, une préférence a été ajoutée et le style de la barre d'outils dans le thème dark est désormais cohérent.Une nouvelle option (activée par défaut) est disponible dans la page des préférences d'installation/mise à jour. C’est : “Vérifier que l'opération d'approvisionnement est compatible avec le JRE en cours”. Cela permet une vérification supplémentaire lors de l'installation, de la mise à jour ou de la désinstallation du contenu à l'aide des boîtes de dialogue standard, de sorte que l'opération échoue avec un message utile si les unités que vous installez nécessitent un runtime Java plus récent ou incompatible que celui qui est actuellement utilisé pour faire fonctionner l'EDI.Enfin, la préférence pour renommer la ressource en ligne ou en utilisant le dialogue a été ajoutée dans 4.15 comme bouton radio et a maintenant été changée en une case à cocher. Vous pouvez maintenant utiliser les boutons "Sélectionner tout" ou "Désélectionner tout" pour sélectionner ou désélectionner tous les marqueurs de points d'arrêt pendant l'importation des points d'arrêt.Pour des raisons de présentations, de captures d'écran, mais aussi à des fins d'apprentissage, il est très utile de faire apparaître la clé de liaison correspondante lorsqu'une commande est invoquée. Ceci a été ajouté il y a quelques versions. Il est maintenant possible d'activer cette fonction séparément pour l'interaction au clavier et les clics de souris. Vous pouvez donc l'activer pour les clics de souris uniquement, pour l'interaction au clavier uniquement ou pour les deux. L'activation de cette fonction uniquement pour les clics de souris est très utile pour les utilisateurs qui veulent apprendre les raccourcis clavier existants.Java 14 est sorti et Eclipse JDT supporte Java 14 pour la version 4.16. La version inclut notamment les fonctionnalités suivantes de Java 14 : les dossiers, les blocs de texte, le changement d'expression et pour finir, la correspondance de modèles pour “Instanceof”.L'option d'activation des fonctions d'aperçu doit être activée pour les fonctions de prévisualisation du langage. Pour régler la conformité du JDK sur 14 et activer les fonctions d'aperçu, il faut se rendre dans Préférences > Java > Compilateur. En outre, vous pouvez également modifier la gravité (avertissement) par défaut du problème de compilation des fonctions de prévisualisation dans la boîte de dialogue des propriétés du projet ouvert.À partir de cette version, BrowserViewer utilise les extensions de org.eclipse.urischeme.uriSchemeHandlers. Lorsque l'on clique sur un lien hypertexte avec un schéma URI de navigateur Web non pris en charge par défaut, les extensions sont vérifiées et si l'on peut gérer le schéma URI, il sera déclenché. Un exemple est Marketplace Client qui prend en charge les URL eclipse+mpc://.... En utilisant BrowserViewer et en cliquer sur la cible eclipse+mpc://…, vous ouvrirez l'assistant Marketplace Client.Par la suite, les API d'annotation d'injection de dépendances dans org.eclipse.e4.core.di.extensions telles que @EventTopic ont été rendues officielles. Ces API ont déjà été couramment utilisées par injection de dépendance dans les applications E4 RCP, mais n'ont été marquées que comme étant des API provisoires jusqu'à présent. Le drapeau provisoire a maintenant été retiré.À partir d'Eclipse 4.16, SWT n'a plus besoin d'éliminer les couleurs, car aucune ressource OS ne leur est attribuée. De même, SWT/GTK ne prend plus en charge les versions de GTK antérieures à 3.20. Par ailleurs, diverses modifications ont été apportées pour améliorer l'expérience du thème noir sous Windows, où le thème noir pris en charge par le système d'exploitation n'est pas encore tout à fait au point. Enfin, il y a une mise en garde pour les développeurs Java sous Windows.« Windows 10 Defender ralentit considérablement Eclipse, la raison étant que Windows 10 Defender analyse les fichiers JAR. Le problème a déjà été signalé à Microsoft. En attendant, une solution à ce problème est d'ajouter le répertoire racine d'Eclipse à la liste d'exclusion de Windows 10 Defender », a mentionné l’équipe d'Eclipse. Vous trouverez les étapes détaillées dans la note de version d’Eclipse 4.16.Source : Eclipse 4.16 Que pensez-vous des nouveautés dans Eclipse 4.16 ?