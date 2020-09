La version 2020-09 de l'EDI Eclipse est disponible avec l'ajout de EGit, définit la version minimale de Java sur Java 11 Et l'intégration de CDT (Outil de développement C/C++) 0PARTAGES 4 0 La fondation Eclipse a publié cette semaine la version 2020-9 d’Eclipse ou Eclipse 4.17. Cette version introduit plusieurs changements, notamment la configuration plus rapide et plus simple de l’EDI, l’intégration de CDT, la prise en charge du support de Linux aarch64, des améliorations du thème sombre et du thème clair... L'EDI Eclipse a maintenant besoin de Java 11 en tant que version minimale pour fonctionner, mais vous pouvez compiler n'importe quelle version comme d'habitude. Voici un condensé des nouveautés de cette version.



Intégration de CDT (Outil de développement C/C++)



Le projet CDT (C/C++ Development Tooling) fournit un environnement de développement intégré C et C ++ complet basé sur la plateforme Eclipse. Les fonctionnalités incluent : la prise en charge de la création de projets et la construction gérée de diverses chaînes d'outils, la création standard de make, la navigation dans les sources, etc. Il y a en outre divers outils de connaissance des sources, dont la hiérarchie des types, le graphe d'appel, le navigateur, le navigateur de définition de macro, l'éditeur de code avec coloration syntaxique, pliage et hyperlien navigation...





Eclipse 4.17.0 a été livré avec la version 10.0 de CDT. Java 11 ou une version ultérieure est requise pour exécuter CDT. Cela correspond aux exigences d'Eclipse qui nécessite aussi Java 11 pour s'exécuter à partir de 2020-09.



EGit : une intégration Git pour Eclipse



EGit est un serveur d’Eclipse Team pour le système de contrôle de version Git. Git est un système de contrôle de version distribué, ce qui signifie que chaque membre du projet (développeur) dispose d’une copie complète de l'historique de chaque révision du code, ce qui à l’avantage de rendre les requêtes très rapides par rapport à l'historique et polyvalentes. Le projet EGit implémente l'outil Eclipse en plus de l'implémentation Java de Git. Dans Eclipse 2020-9, EGit 5.9 a une nouvelle préférence pour le bouton “Commit and Push” dans la vue Git Staging.





Avec cette nouvelle préférence, vous pouvez faire en sorte que ce bouton affiche toujours un dialogue de confirmation pour un push, où la cible du push (dépôt en amont ou branche vers laquelle vous souhaitez faire le push) peut être modifiée. Si la préférence n'est pas cochée, EGit poussera directement vers la branche amont configurée pour la branche qui est en cours de validation et n'affichera le dialogue que s'il n'y a pas de branche amont configurée. S'il n'y a pas de changements échelonnés, le bouton “Push HEAD…” affiche toujours un dialogue.



EGit 5.9 contient aussi quelques améliorations moins visibles de l'interface utilisateur, ainsi qu'un certain nombre de corrections de bogues.



JGit : une implémentation Java de Git



D’après la fondation Eclipse, JGit est une bibliothèque Java pure, légère et sous licence EDL qui implémente Git avec les fonctionnalités suivantes : les routines d'accès au référentiel, les protocoles réseau et les algorithmes de contrôle de version de base. JGit a très peu de dépendances, ce qui le rend approprié pour une intégration dans n'importe quelle application Java, que l'application tire parti ou non d'autres technologies Eclipse ou OSGi. Avec Eclipse 2020-9, l’équipe de développement de l’EDI a publié la version 5.9 de JGit avec de nouvelles fonctionnalités.



JGit 5.9.0 prend en charge les référentiels git en utilisant git index version 4. Dans la version 4, les noms de chemin d'entrée sont compressés en préfixe par rapport au nom de chemin de l'entrée précédente, ce qui à l’avantage de réduire la taille de l'index git et améliore les performances.



Nouvelle icône de menu d'affichage



L'icône chevron (▽) du menu d’affichage est remplacée par un équivalent moderne, l'ellipse verticale ( ⠇). Presque chaque vue possède maintenant un menu qui peut avoir des paramètres de configuration supplémentaires comme des filtres, des paramètres de mise en page... Le menu d’affichage a souvent été négligé et l’équipe espère que ce changement aidera les utilisateurs à le trouver plus facilement.



Rechercher des actions: l'accès rapide amélioré



L'action auparavant appelée “Accès rapide” a été renommée “Trouver des actions” pour mieux souligner son objectif. L'interface utilisateur associée a un peu changé pour améliorer son utilisation et son accessibilité :



l'élément widget est à présent un élément de barre d'outils standard (en forme de bouton) ;

une icône est affichée ;

un clic droit sur l'élément d'outil fonctionne et affiche les actions typiques, y compris “Masquer” ;

les propositions font désormais l'objet d'un dialogue régulier, centré sur l'atelier ;



Selon l’équipe de l’EDI, ces changements amélioreront considérablement l'expérience si vous utilisez un lecteur d'écran, car il repose sur un état de mise au point plus standardisé. Cela permet également d’exploiter toutes les fonctionnalités d'accessibilité par défaut et habituelles des boîtes de dialogue (mobiles, redimensionnables...). Le chargement des propositions a également été amélioré pour éviter les blocages de l'interface utilisateur lors du chargement des propositions.



Améliorations dans l’éditeur de texte



À partir d’Eclipse 2020-9, vous pouvez maintenant voir les erreurs, les avertissements et les marqueurs d'information en ligne dans la plupart des éditeurs de texte. Plus besoin de se déplacer pour voir le message d'erreur réel. En outre, vous pouvez voir les solutions rapides qui sont disponibles en cliquant sur le message. Si vous utilisez l'option “Insérer des espaces pour les tabulations”, vous pouvez désormais modifier le comportement des touches de retour arrière et de suppression pour supprimer plusieurs espaces à la fois, comme s'il s'agissait d'une tabulation.



Le nouveau paramètre s'appelle “Supprimer les espaces multiples sur les touches d'effacement” et se trouve sur la page Préférences générales > Éditeurs > Éditeurs de texte.



Amélioration dans Debug



Dans la vue de débogage, vous pouvez à présent utiliser le nouveau bouton “Tout réduire” pour réduire tous les lancements. En outre, la vue console peut maintenant interpréter les caractères de contrôle backslash (\b) et retour chariot (\r). Cette fonction est désactivée par défaut. Vous pouvez l'activer sur la page Exécuter/Déboguer > Préférences de la console.



Thèmes et style



La personnalisation CSS de “ExpandableComposite” et de “Section” a été retravaillée afin de vous donner plus de contrôle sur leur style. Lorsque le mode sombre est activé, ces éléments s'intègrent maintenant mieux avec les autres éléments du formulaire. En outre, le style unique du sélecteur de perspective a été supprimé pour donner à la barre d'outils un aspect cohérent. Cela réduit également les problèmes de style spécifiques au système d'exploitation avec le sélecteur de perspective. L'utilisation de différentes nuances de gris dans le thème sombre a été réduite.



Enfin, le style des widgets n'est aussi plus basé sur la vue sélectionnée, ce qui rend l'interface utilisateur plus cohérente.



Mises à jour générales



À partir de cette version, Eclipse a adopté la version 1.10.7 d'Ant. Ant est un projet du groupe Apache-Jakarta. Son but est de fournir un outil écrit en Java pour permettre la construction d'applications (compilation, exécution de tâches post et pré compilation...). Ces processus de construction sont très importants, puisqu’ils vous permettent d'automatiser des opérations répétitives tout au long du cycle de vie d’une application (développement, tests, recette, mise en production...).

La tâche “include” d’Ant (disponible dans la bibliothèque Ant depuis que la version 1.8.0 est sortie) est maintenant pleinement reconnue par le plug-in “Ant-ui” et validée en conséquence.



