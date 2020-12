Eclipse 2020-12 (4.18) est disponible avec de nouvelles fonctionnalités pour l'éditeur Java Et un nouveau thème "System" qui s'intègre bien dans n'importe quels OS et thème d'OS 0PARTAGES 1 0 La fondation Eclipse vient de publier la version 2020-12 d’Eclipse ou Eclipse 4.18 avec de nouvelles fonctionnalités pour l'ensemble de l'EDI. Voici quelques-uns des éléments les plus remarquables disponibles dans cette version.



Nouvelles fonctionnalités de la plateforme et d'Equinox



Champ de filtrage pour les détails de la configuration



Un champ de filtrage a été ajouté dans l'onglet "Détails de l'installation > Configuration". Cela permet une recherche beaucoup plus rapide d'informations spécifiques à partir des détails du système en affichant uniquement les lignes contenant les critères de filtrage.







Se souvenir de la dernière page utilisée dans la barre de recherche



La case à cocher "Se souvenir de la dernière page utilisée" était auparavant disponible dans "Barre de recherche > Personnaliser... > Rechercher la sélection de la page", qui n'était pas intuitive et difficile à trouver. Maintenant, la case à cocher est déplacée vers la page de préférences de recherche. Une nouvelle préférence "Mémoriser la dernière page utilisée dans la barre de recherche a été ajoutée à "Préférences > Général > Page de recherche". Cette nouvelle préférence est activée par défaut.







"Ouvrir avec" n'enregistre plus la relation avec l'éditeur



L'entrée de menu "Ouvrir avec > ..." n'enregistre pas l'éditeur sélectionné comme éditeur par défaut pour le fichier sélectionné, car cela n'était pas souhaité dans la plupart des cas et entraînait une confusion. En outre, la suppression de cette association n'était pas facile pour l'utilisateur final. L'utilisateur peut toujours assigner un éditeur à un certain type de fichier via le menu "Ouvrir avec > Autre...".



Activer le "word wrap" (retour à la ligne) sur la sortie de la console



Une nouvelle préférence "Activer le retour à la ligne" est disponible dans la page des préférences de la console. Ce paramètre maintient l'état actuel du bouton "Word wrap" sur la vue de la console entre les sessions utilisateur. Par défaut, le retour à la ligne est désactivé sur la sortie de la console.







Nouveau thème System



Un nouveau thème "System" est disponible dans la page des préférences d'apparence. Selon l'équipe de développement de l'EDI, le thème est construit en utilisant les couleurs du système, et par conséquent s'intègre bien dans n'importe quels OS et thème d'OS.



Outils de développement Java



Insérer les meilleurs paramètres dans l'éditeur Java



Au lieu d'insérer simplement les noms des paramètres de la méthode comme caractères de remplacement, lorsqu'une méthode est terminée, l'éditeur Java insère maintenant les paramètres les mieux devinés par défaut. Vous pouvez modifier la valeur par défaut dans la page de préférences "Java > Éditeur > Aide au contenu".



Aide rapide pour créer une nouvelle mise en œuvre



Le fait d'invoquer l'aide rapide (Ctrl+1) pour créer une nouvelle implémentation sur une interface ou une déclaration de classe abstraite lance l'assistant "Nouvelle classe Java" :







Convertir en une expression switch



Une nouvelle fonction d'assistance et de nettoyage rapide a été ajoutée, qui convertit les déclarations switch en expressions switch (Java 14 ou supérieur) lorsque cela est possible. Les instructions switch qui utilisent des instructions de contrôle telles que les instructions switch imbriquées, les blocs if/else, les boucles for/while ne sont pas prises en compte comme c'est le cas pour les instructions return/continue. Tous les cas de la déclaration switch doivent soit avoir une dernière déclaration d'affectation qui définit la même variable/champ que les autres cas, soit avoir une déclaration throw.







Le passage d'un cas à l'autre est autorisé, mais uniquement s'il n'y a pas d'autres instructions entre les deux cas. L'instruction switch doit avoir une casse par défaut, sauf si l'expression switch est de type enum et que toutes les valeurs énumérées possibles sont représentées dans les cas. Pour appliquer l'aide rapide, appuyez sur "Ctrl+1" sur l'instruction switch cible et sélectionnez "Convert to switch expression", si elle est proposée. Pour appliquer le nettoyage, appelez "Source > Nettoyer..., utilisez un profil personnalisé", et dans la boîte de dialogue "Configurer...", sélectionnez la case à cocher "Convertir en expression switch" dans l'onglet "Style de code".



Plateforme et API Equinox



JFace ImageDescriptor prend en charge un schéma de nommage alternatif pour les dpi élevés



Actuellement, ImageDescriptor fournit automatiquement des images avec une haute résolution si une ressource se termine par @x2 ou @1.5. Cela peut rapidement augmenter le nombre d'images requises si plusieurs résolutions sont utilisées, car il y a des doublons (par exemple, 16x16@2x est la même chose que l'icône 32x32). La deuxième limitation est que seuls deux niveaux de zoom fixes sont pris en charge pour le moment.



Il est maintenant possible d'utiliser un autre schéma de dénomination où les ressources d'icônes sont organisées dans des dossiers contenant la résolution en nom de dossier (par exemple icons/16x16/icon1.png, icons/32x32/icon1.png et ainsi de suite). Cela présente également l'avantage de pouvoir utiliser d'autres facteurs d'échelle que les 150/200 % actuellement pris en charge.



IAdapterFactory comme service



Auparavant, IAdapterFactory devait être enregistré via plugin.xml, ce qui présente l'inconvénient de devoir garder le code avec XML synchronisé (par exemple, les classes d'adaptateur doivent être fournies en XML et dans la liste IAdapterFactory.getAdapterList()). Le code est également lié au modèle statique de points d'extension, ce qui signifie qu'il doit rassembler toutes les dépendances nécessaires à partir de sources externes (statiques), car il n'y a pas de mécanisme d'injection disponible.



Il est désormais possible d'enregistrer un service OSGi à cette fin et de bénéficier ainsi de services déclaratifs, par exemple, ou même d'une construction spécialisée et d'un enregistrement avec le mécanisme OSGi simple. Le service doit seulement fournir une propriété de chaîne (ou même plusieurs) avec IAdapterFactory.SERVICE_PROPERTY_ADAPTABLE_CLASS qui favorise les types qui peuvent être adaptés. Le code active ensuite le service à la première demande d'adaptation de la classe adaptable et appelle IAdapterFactory.getAdapterList() pour connaître les classes adaptables.



Si une paresse encore plus grande est requise, une liste des classes d'adaptateurs peut être déclarée via le service-propriété IAdapterFactory.SERVICE_PROPERTY_ADAPTER_NAMES et l'activation du service sera encore plus retardée au point où une adaptation réelle de la classe adaptable pour un des types disponibles statiques est demandée.



Nouvelles fonctionnalités pour les développeurs de plug-ins



Dans "Préférences > Développement de plug-ins > Compilateurs", vous pouvez maintenant spécifier "Info" comme niveau de gravité pour les problèmes détectés par le compilateur d'Eclipse PDE ( Plug-in Development Environment).







